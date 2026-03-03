13 éves lánya lehet Kim Dzsongun utódja?

A HírTV Napindító című műsorában Nagy Angéla, a Magyar Külügyi Intézet kutatója elemezte, mi állhat a kislány szokatlanul korai és gyakori közszereplései mögött. Miközben a diktátor húga, Kim Jodzsong pozíciója is erősödik, a szakértő szerint egy tudatosan felépített, több évtizedes utódlási stratégia vette kezdetét a „szent vérvonal” fenntartása érdekében.