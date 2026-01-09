Buszsofőrök szállították az illegális migránsokat Spanyolország és Franciaország között

Tizenöt privát cégeknek dolgozó buszsofőrt vett őrizetbe a spanyol rendőrség Barcelonában, akikről kiderült, hogy a munkájuk adta lehetőséget kihasználva rendszeresen illegális bevándorlókat vittek ki az országból, főként a francia fővárosba, merthogy többségük Barcelona és Párizs között közlekedő nemzetközi buszjáratokon dolgozott. A hatóság szerint minimum 12 olyan utat csináltak meg, amire több papírok nélkül Spanyolországba érkezett bevándorlót engedtek fel jegy nélkül, viszont a kockázatos útért cserébe sokszor 100-150 ezer forintnak megfelelő összeget kértek el tőlük. A rendőrség úgy becsüli, hogy átszámolva akár 20 millió forintot is kereshettek ezekkel az utaztatásokkal.