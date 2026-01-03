Ezért tart a svéd vezetés az orosz–ukrán fegyvernyugvástól

A miniszter szerint egy békekötés után Oroszország átcsoportosítaná katonai erőit Svédország közvetlen közelébe, ami rontaná a térség biztonsági helyzetét. Jonson úgy véli, egy ukrajnai tűzszünet után a svéd határoknál fokozódhatna az orosz jelenlét.

A hírről Bugnyár Zoltán, a HírTV tudósítója számolt be.