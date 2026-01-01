Fegyverek helyett segélyek: megszületett a döntés Rómában az ukrajnai maffiaügyek árnyékában

Az ukrán korrupcióellenes ügyészég karácsony után jelentette be, hogy házkutatást tartottak egy parlamenti bizottság irodáiban, Zelenszkij pártjának központi irodájában is. A gyanú szerint a maffia több képviselőt lefizetett, hogy számukra kedvező módon szavazzanak a parlamentben. Mindez befolyásolta az olasz döntést.

A római parlamentben az év utolsó munkanapján szavazták meg Ukrajna jövő évi támogatását. Az elmúlt hetek feszült egyeztetései után végül a Liga kérésére változtattak a csomagon.

Az ukrajnai korrupció miatt az idén Olaszország nem fegyvereket ad Ukrajnának, hanem főleg a civileket segíti.