NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
undefined

Fegyverek helyett segélyek: megszületett a döntés Rómában az ukrajnai maffiaügyek árnyékában

Megszavazta a támogatási csomagot Ukrajnának az olasz parlament tavalyi utolsó munkanapján. Kijev finanszírozása azonban komoly feszültséget keltett a kormánykoalícióban az elmúlt időszak korrupciós ügyei miatt. Rómában végül az a döntés született, hogy nem fegyverekkel, hanem humanitárius segítség formájában támogatják az ukránokat.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Az ukrán korrupcióellenes ügyészég karácsony után jelentette be, hogy házkutatást tartottak egy parlamenti bizottság irodáiban, Zelenszkij pártjának központi irodájában is. A gyanú szerint a maffia több képviselőt lefizetett, hogy számukra kedvező módon szavazzanak a parlamentben. Mindez befolyásolta az olasz döntést. 

A római parlamentben az év utolsó munkanapján szavazták meg Ukrajna jövő évi támogatását. Az elmúlt hetek feszült egyeztetései után végül a Liga kérésére változtattak a csomagon. 

Az ukrajnai korrupció miatt az idén Olaszország nem fegyvereket ad Ukrajnának, hanem főleg a civileket segíti.

 

Továbbiak a témában