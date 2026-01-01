Megszavazta a támogatási csomagot Ukrajnának az olasz parlament tavalyi utolsó munkanapján. Kijev finanszírozása azonban komoly feszültséget keltett a kormánykoalícióban az elmúlt időszak korrupciós ügyei miatt. Rómában végül az a döntés született, hogy nem fegyverekkel, hanem humanitárius segítség formájában támogatják az ukránokat.
Az ukrán korrupcióellenes ügyészég karácsony után jelentette be, hogy házkutatást tartottak egy parlamenti bizottság irodáiban, Zelenszkij pártjának központi irodájában is. A gyanú szerint a maffia több képviselőt lefizetett, hogy számukra kedvező módon szavazzanak a parlamentben. Mindez befolyásolta az olasz döntést.
A római parlamentben az év utolsó munkanapján szavazták meg Ukrajna jövő évi támogatását. Az elmúlt hetek feszült egyeztetései után végül a Liga kérésére változtattak a csomagon.
Az ukrajnai korrupció miatt az idén Olaszország nem fegyvereket ad Ukrajnának, hanem főleg a civileket segíti.