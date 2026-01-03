NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Nógrádi György kőkemény szavai: az USA azt csinál Dél-Amerikával, amit akar

Vádat emeltek az elfogott venezuelai vezető, Nicolás Maduro és felesége ellen New Yorkban. Az Amerikai Egyesült Államok hajnalban nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela ellen, melynek során elfogták Madurót és feleségét is. Az országot ért támadást a venezuelai kormányzat elítélte.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Az Amerikai Egyesült Államok kormányzata már régóta azzal vádolja Venezuelát, hogy nem működik együtt a kábítószer ellenes erőfeszítésekkel. 

  • A most végrehajtott művelet mennyire tekinthető kábítószer-ellenes és mennyire politikai akciónak?
  • Fennáll-e most polgárháború lehetősége az országban?

Aki pedig a témában Híradónknak nyilatkozott, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő:

 

 

