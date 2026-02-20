NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Hangfürdővel a stressz és a gerincbántalmak ellen

Brennbergbánya nyugalmában Jahn Krisztina jógaoktató egy különleges módszerrel segíti a vendégeket a testi-lelki egyensúly megtalálásában. A korábban irodai munkát végző szakember saját gerincsérve kapcsán talált rá a jógára, majd mélyedt el a hangtálak és a gongok világába.

  2 órája
  Frissítve: 2 órája
  Forrás: HírTV
A foglalkozásokon használt különleges fémtálak és gongok rezgései sejtszinten hatnak a szervezetre, segítve az ellazulást és a belső feszültség oldását. A riport bemutatja, hogyan közvetítik a testben lévő folyadékok és csontok ezeket a gyógyító frekvenciákat, segítve a modern világ állandó hajtásában megfáradt embereket a teljes kikapcsolódásban.

 

