Trump határügyi tanácsadója bejelentette, hogy hatalmas változások várhatóak Minneapolisban

Az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben minden szem Minneapolisra szegeződött.
A tartalomból:
- Donald Trump elnök határügyi tanácsadója bejelentette, hogy hatalmas változások várhatók Minneapolisban
- Az amerikai elnök nyomás alatt áll a novemberi félidős választások közeledtével
- Miközben a nemzetközi színtéren is nagyon elfoglalt
Vendégek:
Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója
Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő
Szilágyi Mátyás volt kisinyovi magyar nagykövet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Műsorvezető: Yann Caspar