Trump kezében van Maduro sorsa

Venezuela és Grönland az Egyesült Államokkal kapcsolatos mostani konfliktusai, viszonyai témájában Magyarics Tamás, az ELTE emeritus professzora, Amerika-szakértő nyilatkozott a Napindítóban.

A Magyarics Tamással készült beszélgetésben többek között elhangzó témák:

  • Grönland és Venezuela jövőjéről is megszólalt az amerikai külügyminiszter 
  • Marco Rubio háromlépcsős tervet vázolt Venezueláról: stabilizálás, olaj, átmenet 
  • olaj és drog okozta Maduro vesztét 
  • az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből 
  • az Egyesült Államok harminc–ötvenmillió hordó venezuelai olajat foglal le és értékesít piaci áron 
  • Donald Trump ismételten figyelmeztette Iránt, hogy ha a korábbi esetekhez hasonlóan elkezdik legyilkolni a tüntetőket, akkor kemény csapást fognak mérni a teheráni vezetésre.

 

