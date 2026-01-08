Trump kezében van Maduro sorsa

A Magyarics Tamással készült beszélgetésben többek között elhangzó témák:
- Grönland és Venezuela jövőjéről is megszólalt az amerikai külügyminiszter
- Marco Rubio háromlépcsős tervet vázolt Venezueláról: stabilizálás, olaj, átmenet
- olaj és drog okozta Maduro vesztét
- az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből
- az Egyesült Államok harminc–ötvenmillió hordó venezuelai olajat foglal le és értékesít piaci áron
- Donald Trump ismételten figyelmeztette Iránt, hogy ha a korábbi esetekhez hasonlóan elkezdik legyilkolni a tüntetőket, akkor kemény csapást fognak mérni a teheráni vezetésre.