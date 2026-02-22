A magyarokon gúnyolódik a Tiszát támogató ukrán háborúpárti szervezet

A magyarokon gúnyolódik a Magyar Péter kampányát támogató ukrán háborúpárti szervezet. A NAFO cinikusan üdvözli, hogy Ukrajna elzárta a kőolajszállítást. Brüsszel pedig emiatt nem gyakorol nyomást rájuk. §Ez az az ukrán háború-párti szervezet, amelynek matricája egy ideig látható volt Magyar Péter kampányautóján. Akkor a Hír TV rá is kérdezett, hogy mit keres ennek a szervezetnek a logója a Tisza kampányautóján. Nem sokkal később a matricát a tiszások eltüntették.