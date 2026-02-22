Czepek Gábor: Ukrajna terve a Tisza támogatása, az energiabiztonság és rezsivédelem gyengítésével

Czepek Gábor: "A lépéssorozatot követve: Ha nincs orosz olaj, akkor gyengítik a magyar energiabiztonságot és rezsivédelmet, ha gyengül a magyar rezsivédelem, gyengül a magyar kormány, és egy gyenge kormány pedig nem tud választást nyerni. Úgyhogy a Tisza kormány, - ami reményeik szerint 2026 áprilisa után kormányra kerülne - pedig beengedi őket az EU-ba. Ez a mesterterv. De természetesen mi sem most jöttünk le a falvédőről, tehát megvannak azok a biztonsági előírásaink és mechanizmusaink, amelyekkel biztosítjuk az ország energiaellátását. tehát egy kiváló biztonsági kőolaj készletezési rendszerünk van."