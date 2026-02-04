Egy intézkedés miatt méltatlankodnak a turisták Rómában

A római önkormányzat úgy döntött, hogy egyre több műemlék megközelítését és látogatását teszi fizetőssé. Korábban az olasz templomokat és számos más látványosságot ingyen lehetett megcsodálni. Az Örök Város egy nyitott ég alatti múzeumként működött. Most viszont határt szabtak a turisták tömegeinek, a műemlékek védelmében korlátozott számú látogatót engednek a közelükbe.

Február 2-tól, hétfőtől hivatalosan is fizetőssé vált a turisták számára az egyik leghíresebb műemlék a Trevi-kút látogatása. Csak a kút közvetlen közelségébe, a lépcsőkhöz és a medencéhez való lejutásért kell fizetni. A térről továbbra is ingyenesen megtekinthető a műemlék. Belépődíj személyenként 2 euró, de a római lakosoknak továbbra is ingyenes lesz.