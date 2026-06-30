Korlátozott katonai hadjáratot indíthat a NATO ellen az Orosz Föderáció a holland kormányzat szerint. A védelmi minisztérium azt állítja, hogy Európa a háború és a béke közötti „szürke zónában” tartózkodik, ezért ígéretet tettek a holland védelmi beruházások növelésére. A lengyel miniszterelnök szintén az orosz fenyegetésről beszélt. Donald Tusk kormányzata 3 tengeralattjárót rendelt Svédországból a hadsereg megerősítése érdekében.

Az ukrajnai helyzetről, valamint az ankarai NATO-csúcsról is egyeztetett Mark Rutte főtitkár a leköszönő brit kormányfővel. A Telegraph értesülése szerint Keir Starmer bukott miniszterelnök fontolgatja, hogy a jövőben ő töltse be a NATO főtitkári posztját. Mark Rutte mandátuma 2028-ban lejár, annak meghosszabbításához vagy az új főtiktár megszavazásához mind a 32 tagállam hozzájárulása szükséges.

A NATO főtitkára korábban kijelentette, hogy Oroszország 5 éven belül készen állhat katonai erő alkalmazására az Észak-atlanti szövetség ellen. Ezzel szemben a NATO európai főparancsnoka leszögezte, hogy Moszkvának nincs ilyen szándéka. Alexus Grinkewich tábornok mindezt az után közölte, miután személyesen megvizsgálta a releváns hírszerzési jelentéseket, szerinte Moszkva tisztában van azzal, hogy katonailag nem tudna sikert elérni a szövetséggel szemben.