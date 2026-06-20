Orbán Viktor: Mi hazafiak hiszünk abban, hogy a migrációt meg kell állítani

Orbán Viktor: "A hatalmi elit azt mondta nekünk, hogy a tömeges migráció elkerülhetetlen, jó számunkra, és már nem lehet visszafordítani. Megnyitották a határokat, és figyelmen kívül hagyták a következményeket. Az európai polgároktól elvárták, hogy elfogadják a bűnözés növekedését, a kulturális veszteségeket és saját kulturális identitásuk elvesztését. mi, hazafiak erre nemet mondtunk. Hiszünk abban, hogy a határokat meg kell védeni. Hiszünk abban, hogy a migrációt meg kell állítani, és hogy annak eldöntése, ki léphet be országainkba, nemzeti hatáskörben kell maradjon."