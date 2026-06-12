Rohamrendőrök, páncélozott járművek és vízágyúk jelentek meg Belfast utcáin

"Észak-Írországban nem ismeretlenek az utcai zavargások. A hetvenes évektől egészen az ezredfordulóig olyan súlyos feszültség jellemezte a tartomány katolikus és protestáns közösségei közötti viszonyt, amely gyakran erőszakos összecsapásokba torkollott. A rendőrség nagy erőkkel igyekezett helyreállítani a rendet, azonban a tüntetők több alkalommal a hatóságokkal is összetűzésbe kerültek. Az elmúlt időszak belfasti képsorai ismét ezekre az évekre emlékeztettek: újra rohamrendőrök, páncélozott járművek és vízágyúk jelentek meg a város utcáin. A mostani zavargások kiváltó oka azonban nem a katolikus–protestáns ellentét volt, hanem egy újabb késes támadás, amelyet egy szudáni migráns követett el. Az áldozat életét egy másik járókelő mentette meg, aki bottal támadt az elkövetőre, de a súlyos sérülésektől nem tudta megvédeni. A szudáni férfit gyilkossági kísérlet vádjával állítják bíróság elé. A támadásról egy másik szemtanú videófelvételt készített, amely gyorsan elterjedt a közösségi médiában. Ezt követően számos, tüntetésre felszólító online felhívás is megjelent. Kedden éjszaka maszkos demonstrálók vonultak az utcákra, és több, bevándorlók által lakott házat is megpróbáltak felgyújtani. Szerdán éjszaka hasonló megmozdulásokra került sor, amelyekkel szemben a rendőrség nagy erőkkel lépett fel. A vízágyúk mellett műanyag lövedékeket is bevetettek.

A késelést elkövető szudáni migráns az Ír Köztársaságból érkezve illegálisan lépett be Észak-Írország területére, azonban menekültkérelmét később elfogadták, így a támadás idején már jogszerűen tartózkodott Belfastban. Mivel az Ír Köztársaság és Észak-Írország között nincs hivatalos határellenőrzés, sokan ezen az útvonalon próbálnak bejutni az Egyesült Királyságba, amely biztonságosabb alternatívának számít a Csatornán való átkeléshez képest. Lapértesülések szerint az embercsempész-hálózatok már a közösségi médiában is hirdetik a dublini útvonalat."