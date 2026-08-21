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Több mint kétszáz helyszínt ért találat Kijevben

Zelenszkij nagy hatótávolságú válaszcsapást ígér.

  • Hírek
  • 55 perce
  • Forrás: HírTV
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Legkevesebb tizenhat ember meghalt és csaknem ötvenen megsebesültek a Kijevet ért nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadásban. Több mint 200 helyszínen, köztük egy gyermekkórházban, lakóépületekben és más civil létesítményekben keletkezett kár. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadás után az Egyesült Államoktól és más szövetségesektől a Patriot-rendszerekhez való rakéták eladását kérte, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a ballisztikus rakéták elleni védekezéshez.

Továbbá azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem segélyként, hanem vásárlással szeretné beszerezni a szükséges fegyvereket. Az ukránok elnöke egy igazságos és nagy hatótávolságú ukrán válaszcsapást is kilátásba helyezett.

 

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