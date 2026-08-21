Olaszországban ősszel akár három euróba is kerülhet egy liter üzemanyag

Több millió olasz család indul haza a nyaralás után, de a hazautazás során alaposan a zsebükbe kell nyúlniuk a tankolásnál. Az üzemanyag ára tartósan 2 euró felett van, a dízel literenkénti ára pedig egyes helyeken a 2,7 eurót is eléri. A kialakult üzemanyagár-válságra egyelőre nem sikerült tartós megoldást találni.

Nem valószínű, hogy idén helyreáll a rend a világ energiapiacán. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság bármikor az egekbe repítheti az olajárat, amely a megkérdezett olasz szakértő szerint még nem érte el a csúcsát. A szakembereket a gáz árának emelkedése is aggasztja, amely már októberben és novemberben is éreztetheti hatását a háztartások és a vállalatok energiaköltségeiben.