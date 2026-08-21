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Olaszországban ősszel akár három euróba is kerülhet egy liter üzemanyag

Már a 3 eurós literenkénti üzemanyagár sem lenne meglepő idén ősszel az olasz szakértők szerint. A római kormány által biztosított literenkénti 17 centes jövedékiadó- és áfacsökkentés augusztus 25-én jár le, az üzemanyagárak azonban már most visszatértek arra a szintre, amelyen a kormányzati beavatkozás előtt álltak. Ha a Hormuzi-szorosban nem enyhül a helyzet, a következő hónapokban drasztikus áremelkedésre lehet számítani.

  • Híradó
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  • Frissítve: 37 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: columbo.photog
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Több millió olasz család indul haza a nyaralás után, de a hazautazás során alaposan a zsebükbe kell nyúlniuk a tankolásnál. Az üzemanyag ára tartósan 2 euró felett van, a dízel literenkénti ára pedig egyes helyeken a 2,7 eurót is eléri. A kialakult üzemanyagár-válságra egyelőre nem sikerült tartós megoldást találni.

Nem valószínű, hogy idén helyreáll a rend a világ energiapiacán. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság bármikor az egekbe repítheti az olajárat, amely a megkérdezett olasz szakértő szerint még nem érte el a csúcsát. A szakembereket a gáz árának emelkedése is aggasztja, amely már októberben és novemberben is éreztetheti hatását a háztartások és a vállalatok energiaköltségeiben.

 

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