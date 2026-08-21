A megszokottól eltérő programokkal ünnepelhették az államalapítást a magyarok

Már az esemény szlogenjénél eltértek a megszokottól

Az államalapítás ünnepe idén sok szempontból más lesz, mint amit az elmúlt években megszokhattunk – ezt ígérték az állami rendezvénysorozat szervezői.

"Ezer éve Európában, a nemzet ünnepe" – ezt az elnevezést adta az állam az államalapítás ünnepének. A HírTV megkérdezte az ünneplőket, hogy mi történt 1026-ban. A megkérdezettek tisztában voltak azzal, hogy az államalapítás ünnepe augusztus 20-a, viszont a dátum őket is összezavarta.

Nem csak a dátum okozott problémát az ünnep alatt

Hangos zene, néhány táncoló ember: ilyen és ehhez hasonló programok várták az államalapítást ünneplőket. A HírTV forgatásakor nem volt nagy az érdeklődés a Műegyetemnél megrendezett Elektro Rakpart eseményen, de a néhány kilátogató legalább jól szórakozott.

Azonban nem mindenkinek nyerte el teljes mértékben a tetszését az elektronikus zenei rendezvény. Budapest lakói közül rengetegen fejezték ki nemtetszésüket a dübörgő zene miatt – erről írt a Magyar Nemzet. A lap összegyűjtött néhány panaszt Dél-Budától Békásmegyerig. A legtöbben azt kifogásolták, hogy túl hangos volt a rendezvény, emiatt pedig nem tudtak aludni.

De a programsorozat leginkább várt eseménye sem zajlott zökkenőmentesen. A megszokott augusztus 20-ai tűzijátékot végül körülbelül 15 perc késéssel kezdték. A látványosságot pedig viharos széllökések kísérték. Az erős szél miatt a tűzijáték egyik fénylő eleme a közönség közé repült, az eset láthatóan nem okozott balesetet.

A tűzijáték befejezése nem jelentette a programok végét

A Kossuth téren rendezték meg az úgynevezett Diszkóteret, ezzel pedig hajnalig tartó mulatozás vette kezdetét. Ebből a miniszterelnök sem maradhatott ki: először a Parlament egyik erkélyén bukkant fel házi videósai társaságában a kormányfő, majd lement az emberek közé. Feltűnt a színpadon, de beállt a lemezlovas mellé a keverőpulthoz is.

Összehányt járda, szeméthegyek: ez pedig azokat fogadta, akik Magyar Péter bulija után, augusztus 21-én reggelt látogattak ki a Kossuth térre. A Diszkótér emlékének eltakarítását már megkezdték a szakemberek.