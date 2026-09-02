Putyin szerint bizonyítékokat gyártott Berlin: tovább éleződik a német–orosz konfliktus

Tovább nő a feszültség Berlin és Moszkva között. Németország hivatalosan is Oroszországot vádolja a lipcsei repülőtéren augusztusban elkövetett dróntámadási kísérletért. A bejelentéssel párhuzamosan Németország újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Oroszország ellen.

Szeptember 18-ig bezáratják a bonni orosz főkonzulátust, a Berlinben működő Orosz Ház kulturális központot, valamint szigorítják az orosz állampolgárok beutazását. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Németország bizonyítékokat gyártott, hogy Moszkvát hibáztathassa. Az EU és a NATO vezetése szerdán rendkívüli egyeztetést tart az ügyben.