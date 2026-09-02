Újabb Oroszország elleni szankciókról beszélt Kaja Kallas az uniós védelmi miniszterek ülésén

Kaja Kallas: "Az EU továbbra is erőteljes támogatást nyújt Ukrajnának az Ukrajnának nyújtott támogatási hitelen keresztül. Az EU eddig 8,37 milliárd euró értékben folyósított védelmi támogatást, és további támogatás is várható. Ugyanakkor a folyamatos kétoldalú támogatásra továbbra is szükség van. A felszerelés mellett Ukrajnának korszerűsített kiképzőlétesítményekre is szüksége van. Az év elején javaslatot tettem az ukrajnai kiképzőhelyek korszerűsítésének finanszírozására. Szeretném megköszönni valamennyi tagállamnak, valamint Írországnak, hogy ma további finanszírozást jelentettek be erre a célra."