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Franciaország-szerte több tízezren követeltek jobb oktatási körülményeket

A francia miniszterelnök évtizedek óta nem látott erőszakhullámról beszélt, miután több tízezren vonultak utcára, mert bejelentették, hogy jövőre forrásokat vonnak el az oktatástól.

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Könnygázt vetettek be és gumibottal verték vissza a tüntetőket: a rendőrség összecsapott a tiltakozókkal kedden, a diákok mellett a tanárok és a szülők is utcára vonultak Párizsban. Demonstrációk voltak szerte Franciaországban, Párizson túl Lyonban és Marseille-ben is, a személyzethiányos iskolák és leromlott állapotú épületek miatt is tüntetnek. Egy tanár pedig azt bizonygatta, hogy a követelések teljesen jogosak.

A francia miniszterelnök, Sébastien Lecornu utasította minisztereit, hogy foglalkozzanak a diákok főbb követeléseivel. A kormányfő október végéig várja az első megoldási javaslatokat. A tüntetések szeptemberben kezdődtek Párizs hátrányos helyzetű külvárosaiban. A mára országos szintű tiltakozáshullámban eddig 6100 embert tartóztattak le, többségében kiskorúakat. Eddig legkevesebb 715 rendőr, 215 tinédzser, 85 iskolai alkalmazott, köztük 34 igazgató sérült meg az összecsapásokban. 

 

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