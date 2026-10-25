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Melania Trump közvetített az oleszkiji tűzszünet ügyében

Helyi tűzszünetről állapodott meg Oroszország és Ukrajna Melania Trump közvetítésével. Az Oleszkiji tűzszünet segélyszállításokat és evakuálást tehet lehetővé; Zelenszkij közben háromoldalú tárgyalásokat sürget.

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Az Oleszkiji tűzszünet részleteiről Melania Trump közvetítésével állapodtak meg az orosz–ukrán háború felei – közölte a Fehér Ház. A cél, hogy humanitárius segély jusson a megszállt városba, és humanitárius folyosó Oleszkijben segítse a civilek távozását. Eközben Volodimir Zelenszkij a háromoldalú tárgyalások megkezdését sürgeti. Előzmény: a HírTV korábbi beszámolója

Oleszkiji tűzszünet: a civilek mentése lehet az első lépés

A Fehér Ház október 29-ét jelölte meg a helyi tűzszünet kezdeteként, az orosz katonai vezetés viszont október 27-éről beszélt. A megállapodásnak a segélyszállítás mellett az önkéntes evakuálást is biztosítania kell; a városban az amerikai becslés szerint 1700–2000 ember maradt. Zelenszkij november első felére tervezett egyeztetésről számolt be, de akár azonnal tárgyalna, ha Moszkva is kész rá. A Fehér Ház közleménye

 

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