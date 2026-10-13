Elfogadták a kisebbségi oktatásról szóló törvénymódosítást Ukrajnában

A téma meglehetősen sok feszültséget okozott az elmúlt időszakban a két ország között. Míg korábban Ukrajna többször is elutasító volt egy hasonló intézkedés meghozatalát illetően, ezúttal nagy többséggel átment a törvénymódosítás az ukrán parlamenten, a Radán.

Mindez visszatérést jelent a 2017 előtti állapotokhoz, ami korábban is az Orbán-kormányok alapfeltétele volt az ukrán integrációs törekvések támogatásához.

A törvénymódosítás azt jelenti, hogy a kisebbségi iskolák visszakapják jogi státuszukat is, és nemcsak az oktatás, hanem az ügyintézés is magyar nyelven történik majd – hívta fel a figyelmet Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója.

A módosítás nemcsak a magyarokat, hanem minden európai uniós kisebbséget, valamint az Ukrajna területén élő őshonosnak ítélt kisebbségeket is érinti. Így tudták kiküszöbölni, hogy az oroszok ne kerüljenek be a törvénymódosítás hatálya alá.

Ü dvözölték a döntést

A kárpátaljai szervezetek is üdvözölték a döntést, de rávilágítottak arra, hogy nagyon fontos kérdés az is, mennyire sikerül az elképzeléseket a gyakorlatban is érvényesíteni.

Mindez illeszkedik abba a 11 pontos csomagba, amelyet még az előző kormány ideje alatt fektettek le, és ami a két ország közeledését hivatott elősegíteni. Ez az első átfogó megállapodás a pedig elősegítheti Magyar Péter és Volodomir Zelenszkij személyes találkozóját is – mondta el Dunda György.