Egyre több európai uniós tagállamban nő az elégedetlenség amiatt, hogy az Európai Unió jelentős összegeket fordít a háború finanszírozására, miközben más fontos területekről hiányzik a pénz – erről beszélt híradóknak Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

A politikus szerint a gazdaságfejlesztés, a családtámogatások és a gazdák megsegítése is háttérbe szorul a háborús kiadások mellett. Úgy látja, a háború finanszírozásának egyre kisebb a támogatottsága a tagállamok körében, aminek egyik jele a félbeszakadt uniós csúcs is.

Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy az új, hétéves uniós költségvetésben közvetlen és közvetett módon összesen 366 milliárd eurónyi támogatás juthat Ukrajnának. Hozzátette: eddig több mint 300 milliárd eurót fordítottak a háború finanszírozására, miközben a német kancellár további 70 milliárd eurós összeget helyezett kilátásba.

A képviselő elmondása szerint az Európai Bizottság elnöke ebből 45 milliárd eurót ajánlott fel a tagállamok nevében. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: a háború finanszírozása „feneketlen kút”, illetve „végtelenített háborús pénzszivattyú”, és szerinte egyre több európai országnak van elege a folyamatos pénzügyi támogatásból.