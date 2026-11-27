Megállapodás nélkül ért véget péntek hajnalban a Brüsszelben tartott rendkívüli uniós csúcstalálkozó. A 27 tagállam vezetői a 2028 és 2034 közötti közös költségvetésről, valamint Ukrajna további pénzügyi támogatásáról tárgyaltak, az egyeztetések azonban nem hoztak áttörést. Sőt, a tanácskozás még inkább felszínre hozta a tagállamok közötti nézetkülönbségeket.

A következő hétéves uniós költségvetés jelenlegi tervezete csaknem 1,6 ezermilliárd euróval számol. Egyes országok a kiadások csökkentését szorgalmazták, a tagállamok többsége azonban ellenezte a megszorításokat, különösen az agrárpolitikai és kohéziós források területén. Friedrich Merz német kancellár arra figyelmeztetett, hogy a közelgő választások miatt később még nehezebb lehet a kompromisszum, ezért az év végéig szeretnék lezárni a tárgyalásokat.

Ukrajna finanszírozása szintén komoly vitákat váltott ki. Az Európai Bizottság további 45 milliárd eurós közös hitelfelvételt javasolt, amely Ukrajna jövő évi kiadásainak jelentős részét fedezné. A tervet azonban mindössze 24 tagállam támogatta.

Magyar Péter szerint egyelőre messze vannak egymástól az álláspontok, és kevés esély mutatkozik a kompromisszumra. A magyar miniszterelnök feleslegesnek nevezte a csúcstalálkozót, és hangsúlyozta: Magyarország elsősorban a kárpátaljai magyarság megmaradását, egészségügyi ellátását és fűtését tartja fontosnak. Azt is kifogásolta, hogy miközben az Európai Uniótól újabb és újabb pénzügyi hozzájárulást várnak, a béketárgyalásokban az európai vezetők szerepe továbbra sem egyértelmű.

A rendkívüli csúcson végül egyetlen fontos személyi kérdésben született döntés: a tagállami vezetők Pablo Hernández de Cos volt spanyol jegybankelnököt választották az Európai Központi Bank következő elnökének. Christine Lagarde jelenlegi elnök 2027. február 7-én távozik tisztségéből.

A brüsszeli találkozó így a legfontosabb politikai és pénzügyi kérdésekben eredménytelenül zárult, a tagállamoknak pedig továbbra is meg kell találniuk a közös nevezőt Európa következő hétéves költségvetéséről és Ukrajna finanszírozásáról.