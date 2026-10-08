Ukrajna EU-tagsága: a magyar alkupozíció lehet a következő áldozat

Az Ukrajna uniós csatlakozása, a kárpátaljai magyarok, a magyar vétó, a bővítési stratégia, az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai, a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok és az uniós vétójog gyengítése most egy pontban találkozik. Budapest már zöld utat adott két klasztert érintő eljárási lépésnek, miközben az ukrán parlament a kisebbségi törvényt még nem fogadta el. A Bizottság eközben minősített többséget javasol a klaszternyitásokhoz és más köztes döntésekhez.

Ukrajna uniós csatlakozása: mi marad a magyar alkupozícióból?

A végső tagsághoz továbbra is egyhangúság kellene, tehát a magyar vétó nem tűnt el. A köztes nyomásgyakorlás lehetősége azonban szűkülhet. Ha a kárpátaljai jogok vagy az agrárgaranciák később nem teljesülnek, a döntő kérdés az lesz: miért adott Budapest előre mozgásteret egy olyan folyamatnak, amelyben Brüsszel közben éppen Magyarország egyik legerősebb tárgyalási eszközét gyengítené?