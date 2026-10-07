Ukrán csatlakozás és brüsszeli mosolyok – így adta fel a hatalom a kárpátaljai magyarok védelmét

A politikai ígéretek és a diplomáciai valóság ritkán kerül olyan drámai ellentmondásba, mint ahogy azt az ukrán csatlakozás ügyének legújabb fejleményei mutatják. Miközben a hazai nyilvánosság előtt a kabinet folyamatosan a nemzeti érdekvédelem jelszavait ismételgeti, a kiszivárgott brüsszeli döntések szerint a magyar vétó feloldása csendben és ellenállás nélkül megtörtént. Ez a fordulat nem egy egyszerű politikai taktika, hanem a kárpátaljai magyarok jogai felett érzett felelősség egyértelmű feladása, hiszen Kijev úgy léphet a csatlakozási tárgyalások megnyitása felé, hogy a kisebbségi nyelvtörvény ügyében az ukrán parlament még a kisujját sem mozdította. Magyar Péter korábbi, a feltétel nélküli haladást kizáró nyilatkozatai a tanácsi munkacsoport jóváhagyásának pillanatában üres, tartalmatlan kommunikációs panelekké silányultak, miközben az EU–Ukrajna konferencia előkészületei gőzerővel zajlanak a háttérben. Az Európai Bizottság megkönnyebbülten asszisztál ehhez a geopolitikai meneteléshez, a Tisza-kormány brüsszeli engedménye pedig világossá teszi: a szuverenista kiállás csupán egy itthonra szánt színjáték volt, amit az uniós folyosókon a nyílt alárendelődés váltott fel.

Ukrán csatlakozás: a hárítás és a csend anatómiája

A kormányzati stratégia teljes csődjét talán semmi sem illusztrálja jobban, mint a hatalom képviselőinek kétségbeesett menekülése a nyilvánosság kérdései elől. Amikor egy stratégiai fontosságú nemzetközi döntésről a Külügyminisztérium érdemi válasz helyett a némaságba burkolózik, a kormányszóvivő pedig egy napok óta ismert diplomáciai fejlemény kapcsán a „tájékozódás” szükségességére hivatkozva próbál időt nyerni, ott már nem az információhiány a probléma, hanem az iránymutatás elvesztése. A brüsszeli gépezet viszont nem vár: a következő napokban formálisan is megnyitják a tárgyalási fejezetcsoportokat. A Fidesz európai parlamenti képviselőjének értékelése pontos diagnózis. Ami a szemünk előtt zajlik, az az önálló, magyar politikai érdekérvényesítés feltétel nélküli kapitulációja, amit a külügyi hallgatás és egy felkészületlen szóvivő zavart magyarázkodása sem tud elfedni.