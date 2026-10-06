Zelenszkij: Ukrajna nem hajolhat meg Oroszország előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Ukrajna kész részt venni egy olyan diplomáciai egyeztetésen, amely a háború lezárását célozza meg. Az ukrán államfő legutóbbi vasárnapi beszédében utalt arra, hogy az Egyesült Államok szeretné elérni, hogy még október folyamán létrejöjjön egy hármas csúcstalálkozó Ukrajna, Oroszország és az USA részvételével. Ukrajna nem hajolhat meg Oroszország előtt - jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra reagálva, hogy egyes parlamenti képviselők a harci műveletek leállítását és az Oroszországi Föderációval folytatandó tárgyalásokat szorgalmazták.