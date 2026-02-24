A kérdésre és még továbbiakra Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei műkorcsolyázók, orosz születésű honosított sportolók válaszoltak a Napindítóban.
A két sportoló többek között ezekre a kérdésekre válaszolt az interjú során:
Milyen érzés olimpiai negyedik helyezettnek lenni?
Van-e bennetek némi keserűség, hogy nem jött össze a bronzérem, vagy ez a történet így kerek?
Minek köszönhető a sikeretek? Mennyi munkával, akár lemondással járt, hogy eljutottatok ide?
Mire lehettek még képesek a jövőben?
Milyen érzés volt magyar színekben jégre lépni, Magyarországot képviselni?
Miért döntöttek így anno 2021-22-ben, hogy magyar színekben folytatjátok a versenyzést?
Mit szólt ehhez a családotok, mit szóltak ehhez a barátaitok? Hogyan fogadtak titeket itt Magyarországon?
Hogy álltok a magyar nyelvvel, a magyar konyhával?