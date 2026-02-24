A két sportoló többek között ezekre a kérdésekre válaszolt az interjú során:

Milyen érzés olimpiai negyedik helyezettnek lenni?

Van-e bennetek némi keserűség, hogy nem jött össze a bronzérem, vagy ez a történet így kerek?

Minek köszönhető a sikeretek? Mennyi munkával, akár lemondással járt, hogy eljutottatok ide?

Mire lehettek még képesek a jövőben?

Milyen érzés volt magyar színekben jégre lépni, Magyarországot képviselni?

Miért döntöttek így anno 2021-22-ben, hogy magyar színekben folytatjátok a versenyzést?

Mit szólt ehhez a családotok, mit szóltak ehhez a barátaitok? Hogyan fogadtak titeket itt Magyarországon?

Hogy álltok a magyar nyelvvel, a magyar konyhával?