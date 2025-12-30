Bővült Budapest legmenőbb korcsolyapályája

Csepel idén új szintre lépett, pontosabba csúszott. A megújult, kétszintes Csepeli Jégpark nemcsak nagyobb, hanem minden eddiginél látványosabb is lett. A hatalmas jégfelület tereit egy izgalmas, lejtős folyosórendszer köti össze, amely egyetlen körön belül is változatos élményt ad kezdő botorkálóknak, és profi korisoknak egyaránt.

A Jégpark nemcsak sportolási lehetőség, hanem közösségi tér, és akár romantikus randihelyszín is lehet. A csepelieknek 40 százalékos kedvezmény jár, az iskolások pedig hétköznap délelőtt ingyenes oktatást kapnak. Ezzel a pálya egyszerre támogatja a helyi közösséget és teremti meg a fiatalok első élményeit a jégen. Azonban a pálya minden korosztály számára tartogat élményeket, természetesen korcsolyabérlésre és élezésre is van lehetőség.

A Jégpark mára nemcsak a kerület, hanem a főváros egyik kedvelt téli célpontja, és rendszeresen érkeznek látogatók az ország más részeiből is. A február végéig minden nap 8 és 21 óra között nyitva tartó park évről évre újabb, izgalmas élményekkel vár mindenkit.