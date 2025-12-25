Így készül a karácsonyfadísz: A törékeny csoda születése a forró lángok között

Most végre kiderül, pontosan Így készül a karácsonyfadísz, ez a leheletfinom ünnepi csoda. A folyamat valódi varázslat, amelyet tapasztalt üvegfújó mesterek végeznek évszázados hagyományok alapján, a legnagyobb odafigyeléssel. Szinte minden egyes darab kézzel festett, egyedi iparművészeti alkotás. A műhelyben a 800 fokos láng ölelésében formálódik a leheletvékony üveg, amelyből a mesterek tüdeje segítségével születik meg a tökéletes gömbforma. Az ezernyi csillogó szín és az egyedi minták pedig mind-mind egy külön történetet mesélnek el a karácsonyfán.