Meleg étel és jó szó: ez várja a rászorulókat az Ökumenikus Segélyszervezet sátrában

Már 30 éve töretlenül dolgozik azon az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy szebbé tegye az ünnepeket. Az idei adventi-karácsonyi szeretetvendégség keretében a helyszín ismét Csepel, ahol az önkéntesek 1 héten keresztül napi 1000 adag meleg ételt biztosítanak a rászorulóknak. A cél nemes: mosolyt és melegséget lopva az arcokra, gyakorlatban megmutatni, mi az egymásra figyelés fontossága ezekben a nehéz időkben. Aki pedig távolról szeretne csatlakozni ehhez az összefogáshoz, a 1353-as hívószám segítségével teheti meg.