Meleg étel és jó szó: ez várja a rászorulókat az Ökumenikus Segélyszervezet sátrában

Már három évtizede tart a hagyomány, de ami a fűtött sátorban történik, az több puszta ételosztásnál. A videóból kiderül, melyik ismert sportoló kisfia állt be először a pult mögé, és mi az a menü, ami egy kis karácsonyt csempész a nehéz sorsú emberek mindennapjaiba.
Már 30 éve töretlenül dolgozik azon az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy szebbé tegye az ünnepeket. Az idei adventi-karácsonyi szeretetvendégség keretében a helyszín ismét Csepel, ahol az önkéntesek 1 héten keresztül napi 1000 adag meleg ételt biztosítanak a rászorulóknak. A cél nemes: mosolyt és melegséget lopva az arcokra, gyakorlatban megmutatni, mi az egymásra figyelés fontossága ezekben a nehéz időkben. Aki pedig távolról szeretne csatlakozni ehhez az összefogáshoz, a 1353-as hívószám segítségével teheti meg.