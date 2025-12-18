Orbán Viktor: A gazdáknak 100 százalékig igazuk van

Úgy véli, jelenleg két komoly problémával szembesülnek a gazdák, az egyik a greendeal, a másik pedig az Európai Unió és a latin-amerikai országok közötti szabad-kereskedelmi megállapodás, mindkettő hátrányosan érintené a gazdákat. A miniszterelnök hozzátette, a kérdésről itthon komoly szakmai viták zajlottak, végül Magyarország úgy döntött, hogy azok közé az országok közé tartozik, amelyek nem támogatják ezt a megállapodást.

Tüntetnek a gazdák Brüsszelben. A helyszínen ott volt két tudósítónk Gulyás Áron és Velkovics Vilmos.