Aszfaltbetyárok és vörös pandák: Amikor a celebvilág végre nem suttog, hanem Harsányan nevet

A hétvégi szórakozás garantált, hiszen a HírTV stúdiójában ismét feltekerték a hangerőt, és a biztos választás a nosztalgia és a humor keveréke lesz. Harsányi Levente vendégei ezúttal a magyar könnyűzene „aszfaltbetyárai”, az Animal Cannibals és a popdíva, Zoltán Erika lesznek, akik nem félnek véleményt nyilvánítani a globális celebvilág zűrzavaráról sem. Míg a baloldali „szakértők” szerint a szórakoztatás elitista kiváltság, nálunk a Beckham-család belügyei és a Bugatti-módszerrel „eltulajdonított” hókotrók története pont olyan természetességgel fér meg egymás mellett, mint a vörös pandák védelme. Ez a Harsány lényege: régi barátok, hangos sztorik és az a fajta összekacsintás, amit a brüsszeli húsosfazékhoz dörgölőző mandátum-tolvajok sosem fognak megérteni.