Suliturné az Országos Rendőrfőkapitányságon

A Dirty Slippers a Rendőrpalotában hirdeti a drogprevenciót. Hiszik, hogy nem kell ahhoz volt drogosnak lenni, hogy annak megelőzésről hitelesen lehessen beszélni. Elég, ha csak szétnéz valaki a mai hazai és nemzetközi zenei világban, sokan még csak véka alá sem rejtik, hogy napi szinten élnek a szerekkel.

Ma már sajnos nemcsak a gimnáziumokba kell elmenni a programmal. Gréta maga is elítéli a droghasználatot, és még ha az egyetemen nem is, de pár éve már találkozott a problémával a középiskolában. Ha a koncerten nem is, de utána és a közösségi médiában számtalan visszajelzés, nem egy esetben segélykérés is érkezik a fiataloktól.

Ezek a gyerekek már tudják, hogy sokkal könnyebb a függőséget megelőzni, mint megszabadulni tőle. Alkohol, drog, energiaitalok és gyógyszerek. Mind függőséget okozó szerek, amelyek a fiatalok életét és jövőjét óriási mértékben befolyásolják.

A rendőrség a kábítószerrel összefüggő jogsértések visszaszorítása és a lakosság tudatosságának növelése érdekében elindította a RedP programot, melynek célja az iskolai megelőzés és gyermekvédelem.