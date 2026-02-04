Szijjártó Péter szennyvíztisztító telepet adott át Laoszban

Szijjártó Péter: "A két ország közötti kiváló gyakorlati együttműködés alapját az eddig 213 millió dollár értékben megkötött segélyhitel-megállapodások teremtették meg. Az elsőt immár tizenhét évvel ezelőtt írtuk alá. Ezek keretében a magyar vállalatok világszínvonalú technológiái hozzájárultak Laosz modernizációjához és fejlődéséhez több igen fontos területen: a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a halászatban, a vízgazdálkodásban és az elektronikus közigazgatásban."