Szijjártó Péter szennyvíztisztító telepet adott át Laoszban

A külgazdasági- és külügyminiszter a két ország közötti együttműködés alapján történt eseményről nyilatkozott röviden.

  Hírek
  2 órája
  Forrás: HírTV
Szijjártó Péter: "A két ország közötti kiváló gyakorlati együttműködés alapját az eddig 213 millió dollár értékben megkötött segélyhitel-megállapodások teremtették meg. Az elsőt immár tizenhét évvel ezelőtt írtuk alá. Ezek keretében a magyar vállalatok világszínvonalú technológiái hozzájárultak Laosz modernizációjához és fejlődéséhez több igen fontos területen: a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a halászatban, a vízgazdálkodásban és az elektronikus közigazgatásban."

 

