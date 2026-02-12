Hihetetlen, mit küldtek fel az Etnára – négylábú robotok vadásznak a mérgező gázokra

A kutatók ezt tesztelték az elmúlt időszakban. A négylábú robotok stabilan mozognak az egyenletlen köves terepen, valamint képesek közel menni a gázkibocsátó nyílásokhoz, a begyűjtött adatok által sikerül előre jelezni egy esetleges vulkánkitörést.

A négylábú robot stabilan mozog az egyenletlen terepen, a tesztelés során a legnagyobb kihívást a homokos talaj jelentette. De sikerült legyőzni az akadályokat, és a tesztelés során a robot képes volt közel menni a gázkibocsátó nyílásokhoz.

A robot különféle érzékelő eszközökkel is fel van szerelve, és mesterséges intelligencia segítségével méri fel a környezetét.

A vulkanológusok a vulkáni gázokat figyelik, mert azok változásai korai jelzést adhatnak a felszín alatti folyamatokról. Ahogy a magma emelkedik és csökken a nyomás, az oldott gázok kiszabadulnak. A szén-dioxid már korán megjelenhet, míg a kén-dioxid inkább akkor nő meg, amikor a magma közelebb kerül a felszínhez. Ezek az információk segítenek a kitörések előrejelzésében és a veszélyek kezelésében.