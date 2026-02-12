Egy tesztrepülés, ami mindent megváltoztathat az egészségügyben

München közelében először hajtottak végre nyilvános tesztrepülést egy elektromos, függőlegesen fel- és leszállni tudó pilóta nélküli objektíven.

A német fejlesztés célja, hogy gyorsabbá és hatékonyabbá tegye az orvosi szállításokat, akár a mentőhelikopterek tehermentesítésével is.

A technológia kulcskérdése az energiafelhasználás és a hatékonyság.

A fejlesztők szerint azonban a szárnyak felhajtóerejének kihasználásával hosszabb távon gazdaságosabb működés is elérhető.

A tervek nem állnak meg a kísérleti repüléseknél.

A következő években már a piacra léphet a jelenleg fejlesztés alatt álló gép.

Az egészségügyi szereplők már most jelentős lehetőséget látnak az új eszközben. A gyorsabb légi betegszállítás nemcsak időt nyerhet, hanem tehermentesítheti a túlterhelt sürgősségi rendszert is. Hogy mikor válhatnak a mindennapi betegszállítás részévé, az a következő évek tesztjein és engedélyezési folyamataiban dől el — de az első lépés már megtörtént München közelében.