Az Európai Parlament megszavazta a 90 milliárd eurós hadi kölcsönt Ukrajnának

Menczer Tamás: ,,Az Európai Parlament megszavazta az egyébként Európai Bizottságban már eldöntött 90 milliárd eurós hadi kölcsönt Ukrajnának, ezt ma szavazták meg, a Weber meg a Von der Leyen utasítása szerint, 90 milliárd euró, tudják mi ezzel a legnagyobb probléma? Ezzel tudják mi a legnagyobb probléma, hogy ez egy hadikölcsön, és a pénz után menni fognak a katonák, ugyanis a kölcsönnek, illetőleg a kölcsönadónak olyan a természete, hogy szereti a pénzét visszakapni, és ezt a pénzt Brüsszel az oroszoktól akarja visszaszedni."