Freskón jelent meg Georgia Meloni olasz miniszterelnök

A múzsák alakjai megjelennek a festményeken, versekben, vagy zeneművekben. Az egyházi szenteket, angyalokat ábrázoló freskók szereplőinek is vannak múzsái, vagy ha azok nem is, akkor modelljei.



Bruno Valentinetti olasz festőnek is van múzsája, ami nem lenne probléma, ha nem Róma egyik legöregebb templomában, a San Lorenzo in Lucina-bazilikában, egy restaurálás alkalmával, írta, akarom mondani festette volna újra az eredeti művet.



Valentinetti, megbízást kapott a bazilikában egy beázás miatt megsérült freskó restaurálására. Azonban azt senki sem gondolta volna, hogy az angyalalak kísértetiesen hasonlít majd Georgia Meloni olasz miniszterelnökre.