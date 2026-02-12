Hárommilliárd visszaváltott palack: mutatjuk, mi áll a döbbenetes szám mögött

Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy Magyarországon évente több mint hárommilliárd palack kerül vissza a körforgásba, sokan lehet, hogy legyintettek volna. Ma viszont ez már tény. Ráadásul nem egy kampány vagy rövid fellángolás eredménye, hanem egy országos szintű, működő rendszeré – és egyre inkább egy társadalmi szokásé.

Magyarország 2024-ben indította el a rendszert, és az eredmények már most meghaladják az uniós elvárásokat. Miközben több ország még csak most vezeti be, nálunk már országos lefedettséggel működik.

