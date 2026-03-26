Robotterápia új szinten: 300 milliós fejlesztés a Semmelweis Egyetem Pető András Karán

Robotasszisztált terápiás gépparkot adtak át a Semmelweis Egyetem Pató András Karán. Az első szellemi Hungarikum, a Pető-módszer a konduktív pedagógia eszközeivel próbál javítani az elsősorban központi idegrendszeri sérülést elszenvedett gyermekeknél.

Az hét egységből álló robotikus eszközparkot a Semmelweis Egyetem saját forrásból, mintegy 300 millió forintból vásárolta, a terápiát szakorvosi beutalóval most már az egészségbiztosítás is finanszírozza.