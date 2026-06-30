Szerdáig harmadfokú hőségriasztás van érvényben

Nem csak a gyerekek, de még a felnőttek is a szökőkút vizével hűtik magukat a budapesti kánikulában. A Keleti pályaudvaron várakozó emberek is igyekeznek minél hatékonyabban védekezni a forróság ellen. Az állomáson idén nyáron is ásványvizet osztanak a vonatra várakozóknak, a mentőket ugyanis egyre gyakrabban riasztják kiszáradás miatt - erről már az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Szűcs Brigitta beszélt.

A háziorvos éppen ezért arra figyelmeztet, hogy ilyenkor különösen fontos, hogy naponta 2-3 liter folyadékot, lehetőleg vizet igyon mindenki. Napsütésnek pedig csak módjával tegye ki a bőrét.