Ötven év után is tömegeket vonz: visszatért a West Endre a Jézus Krisztus Szupersztár

Ötven év után is képes megtölteni a nézőteret. A Jézus Krisztus Szupersztár visszatért a londoni West Endre, méghozzá úgy, hogy alkotója szerint most áll a legközelebb ahhoz, aminek eredetileg szánta.

Az Andrew Lloyd Webber és a szövegíró Tim Rice által létrehozott Jézus Krisztus Szupersztár rockopera először 1970-ben jelent meg bakelitlemez formában. A darab a következő évben debütált a Broadway-n, majd 1972-ben átkerült a londoni West Endre, ahol nyolc éven át volt műsoron.



Az új londoni újrafeldolgozásban a dalszerző-énekes Sam Ryder játssza Jézus szerepét. A körülbelül 30 fős szereplőgárdában Tyrone Huntley alakítja Júdást, és egy 19 tagú élő zenekar kíséri az előadást.