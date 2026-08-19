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Ötven év után is tömegeket vonz: visszatért a West Endre a Jézus Krisztus Szupersztár

Az új londoni újrafeldolgozásban a dalszerző-énekes Sam Ryder játssza Jézus szerepét.

  • Radar
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Ötven év után is képes megtölteni a nézőteret. A Jézus Krisztus Szupersztár visszatért a londoni West Endre, méghozzá úgy, hogy alkotója szerint most áll a legközelebb ahhoz, aminek eredetileg szánta.

Az Andrew Lloyd Webber és a szövegíró Tim Rice által létrehozott Jézus Krisztus Szupersztár rockopera először 1970-ben jelent meg bakelitlemez formában. A darab a következő évben debütált a Broadway-n, majd 1972-ben átkerült a londoni West Endre, ahol nyolc éven át volt műsoron.

Az új londoni újrafeldolgozásban a dalszerző-énekes Sam Ryder játssza Jézus szerepét. A körülbelül 30 fős szereplőgárdában Tyrone Huntley alakítja Júdást, és egy 19 tagú élő zenekar kíséri az előadást.

 

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