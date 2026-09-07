Paradicsompépben úszott egy spanyol város: turisták ezrei őrültek meg

Van, ahol bikák elől futnak, máshol borral locsolják vagy étellel dobálják egymást. Spanyolország különleges ünnepei turisták tízezreit vonzzák. Az egyik legismertebb a bunyoli paradicsomcsata, ahol idén mintegy százötven tonna paradicsomot dobáltak szét. A szervezők szerint a termést már nem szánták fogyasztásra, de így is felmerül az élelmiszer-pazarlás kérdése.

A szervezők szerint a paradicsom étkezési célra nem megfelelő, puha termést használnak. Ráadásul éppen az érettsége teszi biztonságosabbá: összenyomható, így nem kemény paradicsom csapódik a résztvevők arcába.

A fesztivál támogatói szerint a mérleg másik oldalán a turizmus áll. Buñol és a környező települések látogatottságának jót tesz az őrült esemény, a vendéglátóhelyek és más helyi vállalkozások ugyanis jelentős forgalmat bonyolítanak.

A látogatók között angolok, portugálok, írek és japánok is voltak. Sokan egész nyaralásukat egyetlen, paradicsompépben eltöltött órához igazították.