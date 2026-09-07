Megható pillanatok: rászoruló gyermekek ezreinek tették könnyebbé az évkezdést

Eddig több mint 20.000 rászoruló gyermek iskolakezdésben és 5.500 kisgyermek óvodakezdésben segített az Ökumenikus Segélyszervezet az E.On-nal karöltve.

Az idei évben is sok család életét könnyítette meg a már hagyománynak számító adománygyűjtés, amelynek legszebb pillanatait, az átadás örömét mi is megörökítettük.

Az élet egy játék, amelyet könnyű szívvel, vidáman érdemes játszani, erről szólt Mikola Péter énekes-előadó műsora, amellyel a csepeli kisgyermekeket örvendeztette meg. Az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.On Hungária a Csepeli Önkormányzattal karöltve adta át az adományokat az ovisoknak.

Már 15 éve támogatja a gondtalan iskolakezdést és 10 éve az óvodások őszi indulását az Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei akció ismét nagy összefogás eredménye. Az E.ON Hungária csoport már a kezdetektől támogatja iskola és óvodakezdési programot.