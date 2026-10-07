A levegőből érkezik a segítség: így vetik be a drónokat a rendőrök

Tűzfészek felderítése, gyújtogató elfogása – a levegőből érkező segítség ilyen helyzetekben is döntő lehet. Ezúttal egy versenyen kellett bizonyítaniuk a drónkezelőknek: a harmadik Belügyi Drón Kupán huszonnyolc csapat mérte össze tudását. A feladatok valós bevetéseket idéztek. Megmutatjuk, hogyan segíthetik a drónok a földön dolgozó egységek munkáját.

A III. Belügyi Drón Kupa nemcsak drónversenyről szól, az innováció minden területe fontos szerepet kap a rendvédelemben.

Huszonnyolc, egyenként hatfős csapat indult a megmérettetésen, a rendőrségtől a Terrorelhárítási Központon át az Országos Polgárőr Szövetségig.

A rendezvényen egymás mellett lehetett látni a már szolgálatba állt eszközöket és a jövő lehetőségeit. A fejlesztések folyamatosak és az életünk egyre több területére szivárognak mejd be a rendvédelmet is segítő eszközök.



A Belügyi Drón Kupa nyertese a Rendőrség Békés Megyei csapata lett.