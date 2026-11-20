Tej, glutén, cukor és tojás nélkül is lehet igazán finom az ünnepi édesség! Ezt bizonyítják azok a különleges sütemények is, amelyekkel a Csak a Mentes Advent szervezői készülnek. A kókuszgolyó és a linzer csak néhány azok közül a finomságok közül, amelyek az ételérzékenyek és a tudatosan étkezők számára is alternatívát kínálnak.

A rendezvényről és a mentes életmód egyre bővülő lehetőségeiről Herczeg Andrea, a Csak a Mentes Advent főszervezője mesélt. Mint elmondta, az ünnepi időszak különösen nagy kihívást jelenthet azoknak, akik valamilyen ételintoleranciával élnek. A családi ebédek, vacsorák és a karácsonyi sütés-főzés során sokszor nehéz olyan finomságokat készíteni, amelyekből mindenki bátran fogyaszthat.

Erre kínál megoldást a fesztivál, ahol egy helyen szerezhetők be a különböző mentes alapanyagok, ráadásul szakértők, dietetikusok és táplálkozási tanácsadók is segítik a látogatókat. Az előadások és workshopok során pedig a résztvevők azt is megtanulhatják, hogyan készíthetnek otthon ízletes, mentes ételeket.

A kezdeményezés kilenc évvel ezelőtt indult, azóta pedig hatalmas fejlődésen ment keresztül a mentes termékek piaca. Herczeg Andrea szerint elsősorban a minőség javult látványosan: ma már olyan termékek és ételek készülnek, amelyek ízélményben is felveszik a versenyt hagyományos társaikkal. A kereslet szintén folyamatosan növekszik, idén pedig rekordot jelentő, 90 kiállító mutatkozik be az eseményen.

A kétnapos fesztiválon látványkonyha, főzőbemutatók, kerekasztal-beszélgetések és gyakorlati workshopok várják az érdeklődőket. A programok nem csupán a táplálkozásról szólnak: a szervezők a mentális egészség megőrzésére is hangsúlyt fektetnek, különösen az ünnepek idején gyakrabban jelentkező magány és lelki nehézségek kapcsán.

A látogatók több ismert vendéggel is találkozhatnak, köztük Tatár Csillával, Mautner Zsófiával és Horváth Judittal. A jótékonyság sem marad el: Horváth Judit és Mautner Zsófia fermentálós workshopokat tartanak, amelyek bevételét a Gyermekmentő Egyesület támogatására ajánlják fel.

A rendezvény a családokra is gondol: külön gyereksarokkal és programokkal készülnek, így a legkisebbek is játékos formában ismerkedhetnek meg a tudatos táplálkozás alternatíváival.

A Csak a Mentes Advent november 28–29-én várja az érdeklődőket a MOM Sportban. A részletes program a fesztival.csakamentes.hu oldalon érhető el.