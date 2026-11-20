Mindenmentes finomságok és tudatos ünnepi készülődés – érkezik a Csak a Mentes Advent
Tej, glutén, cukor és tojás nélkül is lehet igazán finom az ünnepi édesség!
Tej, glutén, cukor és tojás nélkül is lehet igazán finom az ünnepi édesség! Ezt bizonyítják azok a különleges sütemények is, amelyekkel a Csak a Mentes Advent szervezői készülnek. A kókuszgolyó és a linzer csak néhány azok közül a finomságok közül, amelyek az ételérzékenyek és a tudatosan étkezők számára is alternatívát kínálnak.
A rendezvényről és a mentes életmód egyre bővülő lehetőségeiről Herczeg Andrea, a Csak a Mentes Advent főszervezője mesélt. Mint elmondta, az ünnepi időszak különösen nagy kihívást jelenthet azoknak, akik valamilyen ételintoleranciával élnek. A családi ebédek, vacsorák és a karácsonyi sütés-főzés során sokszor nehéz olyan finomságokat készíteni, amelyekből mindenki bátran fogyaszthat.
Erre kínál megoldást a fesztivál, ahol egy helyen szerezhetők be a különböző mentes alapanyagok, ráadásul szakértők, dietetikusok és táplálkozási tanácsadók is segítik a látogatókat. Az előadások és workshopok során pedig a résztvevők azt is megtanulhatják, hogyan készíthetnek otthon ízletes, mentes ételeket.
A kezdeményezés kilenc évvel ezelőtt indult, azóta pedig hatalmas fejlődésen ment keresztül a mentes termékek piaca. Herczeg Andrea szerint elsősorban a minőség javult látványosan: ma már olyan termékek és ételek készülnek, amelyek ízélményben is felveszik a versenyt hagyományos társaikkal. A kereslet szintén folyamatosan növekszik, idén pedig rekordot jelentő, 90 kiállító mutatkozik be az eseményen.
A kétnapos fesztiválon látványkonyha, főzőbemutatók, kerekasztal-beszélgetések és gyakorlati workshopok várják az érdeklődőket. A programok nem csupán a táplálkozásról szólnak: a szervezők a mentális egészség megőrzésére is hangsúlyt fektetnek, különösen az ünnepek idején gyakrabban jelentkező magány és lelki nehézségek kapcsán.
A látogatók több ismert vendéggel is találkozhatnak, köztük Tatár Csillával, Mautner Zsófiával és Horváth Judittal. A jótékonyság sem marad el: Horváth Judit és Mautner Zsófia fermentálós workshopokat tartanak, amelyek bevételét a Gyermekmentő Egyesület támogatására ajánlják fel.
A rendezvény a családokra is gondol: külön gyereksarokkal és programokkal készülnek, így a legkisebbek is játékos formában ismerkedhetnek meg a tudatos táplálkozás alternatíváival.
A Csak a Mentes Advent november 28–29-én várja az érdeklődőket a MOM Sportban. A részletes program a fesztival.csakamentes.hu oldalon érhető el.
A legfontosabb üzenet pedig talán az, hogy a mentes étkezés nem feltétlenül jelent lemondást: egy kis kreativitással az ünnepi asztalra is kerülhetnek olyan finomságok, amelyekből mindenki jóízűen falatozhat.