A rendszeres szűrővizsgálatok, a betegségek korai felismerése és az egészségértés fontossága áll az Életforduló kezdeményezés középpontjában. Veres Attila, a Prevenciós Központok alapító-ügyvezetője a Napindítóban személyes történetén keresztül mutatta be, miért tartja küldetésének a prevenció népszerűsítését.

Édesanyját tíz évvel ezelőtt veszítette el. Betegségét kezdetben tüdőgyulladásnak hitték, később azonban kiderült, hogy agresszív tüdődaganatról van szó. A családi tragédia, különösen kislánya fájdalmas élménye, arra ösztönözte, hogy tegyen a daganatos betegségek korai felismeréséért.

Veres Attila szerint számos súlyos betegség hosszú ideig tünetmentesen alakul ki. A krónikus gyulladások és az anyagcserezavarok is olyan folyamatok lehetnek, amelyekre már a panaszok megjelenése előtt érdemes odafigyelni. Ebben kiemelt szerepük van a rendszeres szűrővizsgálatoknak.

A beszélgetésben az egészségértés jelentőségét is hangsúlyozta. Nem elég ugyanis információkat gyűjteni: fontos felismerni a hiteles forrásokat, megérteni az egészségügyi összefüggéseket, majd a megszerzett tudást a gyakorlatban is alkalmazni.

A szűrési hajlandóság növelése terén Magyarországon még van tennivaló. A műsorban ismertetett 2024-es adatok szerint az emlőszűrésen való részvétel Magyarországon 27 százalékos volt, míg Ausztriában 41, Dániában pedig 81–82 százalékot ért el.

Az Életforduló rendezvény ezért ismert emberek személyes történeteivel is szeretné közelebb hozni a prevenció üzenetét az emberekhez. A szervezők a figyelemfelhívás mellett a jótékonyságra is hangsúlyt helyeztek: a rendezvény teljes bevételét 12 kiválasztott alapítvány támogatására ajánlották fel, amelyek közül a regisztrált résztvevők szavazással választhatnak.

Veres Attila legfontosabb üzenete, hogy a szűrővizsgálatokra ne félelemmel, hanem önmagunk és szeretteink iránti felelősséggel tekintsünk.

A szűrővizsgálat nem félelem, hanem szeretet önmagunk és a családunk iránt.

A kezdeményezésről az érdeklődők az eletfordulo.hu oldalon tájékozódhatnak.