85 éves lenne idén Szomjas György, a magyar filmnyelv megújítója

A Besúgó című sorozat immár nemzetközi hírű alkotója, Szentgyörgyi Bálint ismét Magyarországon forgatott. Az Egyke című thriller a Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő első mozifilmje, egy gyermektelen házaspár meglepő fordulatokkal teli megannyi kerdést felvető története, melyről a rendező mesélt a Svenknek.

A Nemzeti Filmintézeti jelmeztára az 1960-as évek óta szolgálja a hazai és nemzetközi filmgyártást. A közel 130 ezer ruhadarabot számláló fóti jelmeztárban megtalálhatóak szinte minden történelmi kor ruhadarabjai és kiegészítői, több mint 2500 négyzetméteren. 2025 végén az NFI Jelmeztár teljesen megújult. Modern, átlátható kölcsönzési rendszer, korszerű tárolási feltételeket és ügyfélbarát szolgáltatásokat alakítottak ki, hogy a bérlők a legmagasabb színvonalú kiszolgálást kaphassák.

85 éves lenne Szomjas György, Balázs Béla- és Kossuth-díjas filmrendező, aki alkotásaival különleges, sajátos műfajt teremtett Magyarországon. Ironikus hangvételű, szellemes párbeszédekkel tűzdelt filmjei mindig nagy közönségsikert arattak. Játék- és dokumentum filmjei újszerű látásmódot hoztak a magyar filmtörténetbe. Mozgóképes munkáiban a populáris zene, azon belül is a rock'n'roll és a folk, a kezdetektől fogva hangsúlyos szerepet kapott.