Potápi Árpád János-díj: Méltó örökösök a nemzet szolgálatában

Idén először talált gazdára a rangos Potápi Árpád János-díj, amely a nemzeti összetartozás új szimbóluma lett. A díjat létrehozó Potápi Árpád János Alapítvány küldetése a megkezdett munka folytatása. A kitüntetést Gulyás Gergely miniszter személyesen adta át Kakasdon. Az alapítók célja a külhoni magyarság támogatása melletti rendíthetetlen kiállás. Méltó módon kívánják őrizni a néhai államtitkár szellemi örökségét a jövő számára. Kiemelt feladat továbbá Tolna vármegye gyarapodása iránti elkötelezettség fenntartása is. Csibi Krisztina kuratóriumi tag a helyszínen méltatta a díjazottakat. A nemzetpolitika nem állhat meg egy pillanatra sem. Az elismerés azoknak jár, akik nem csak beszélnek, hanem tesznek is a magyarságért. A díjazottak munkája példaértékű minden patrióta számára. Ezzel a lépéssel a szellemi hagyaték tovább él a mindennapokban.